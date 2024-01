Continental Aktie News: Continental am Freitagmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 73,92 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 73,92 EUR zu. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 74,02 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 104.348 Continental-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,24 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,20 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (58,20 EUR). Mit Abgaben von 21,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 83,13 EUR.

Am 08.11.2023 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.240,10 EUR – das entspricht einem Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Continental dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 7,46 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Redaktion finanzen.net

