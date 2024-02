Continental Aktie News: Continental am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 73,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1,5 Prozent auf 73,24 EUR. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,48 EUR nach. Bei 74,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 90.759 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 79,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 25,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,95 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,50 EUR an.

Continental veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental -1,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.240,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,42 EUR fest.

