Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Mittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 70,22 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 70,22 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 70,44 EUR. Bei 69,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69.178 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.02.2024 bei 75,16 EUR. 7,04 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (51,02 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,34 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,19 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 78,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Continental am 11.11.2024 vor. Das EPS belief sich auf 2,43 EUR gegenüber 1,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 9,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,98 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 04.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Continental rechnen Experten am 05.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,27 EUR je Aktie belaufen.

