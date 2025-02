Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

So entwickelt sich Continental

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 69,54 EUR zu.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 69,54 EUR. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 69,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 69,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 16.788 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,16 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,19 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 78,33 EUR.

Continental ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,43 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,83 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,27 EUR je Continental-Aktie.

