Continental Aktie News: Continental reagiert am Mittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 66,54 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 66,54 EUR. Die Continental-Aktie legte bis auf 66,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 66,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 47.570 Stück.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 14,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,57 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 08.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,41 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,30 Prozent zurück. Hier wurden 10.240,10 EUR gegenüber 10.270,60 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Continental wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Nachmittag steigen

Zuversicht in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag

Börse Frankfurt in Grün: mittags Pluszeichen im LUS-DAX