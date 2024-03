Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Continental-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 66,20 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 66,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 66,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,48 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 7.225 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. 18,43 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 58,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit Abgaben von 12,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,57 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,50 EUR je Continental-Aktie an.

Am 08.11.2023 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10.240,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10.270,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Continental.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,66 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

