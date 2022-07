Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 26.07.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 70,50 EUR. Bei 70,46 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 70,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.953 Continental-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2021 auf bis zu 111,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 37,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 56,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 24,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 86,00 EUR.

Am 11.05.2022 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS belief sich auf 1,23 EUR gegenüber 2,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 9.244,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.258,90 EUR umgesetzt worden waren.

Die Continental-Bilanz für Q2 2022 wird am 09.08.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,05 EUR je Aktie.

