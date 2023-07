Continental Aktie News: Continental am Mittwochvormittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 72,80 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 72,80 EUR ab. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,74 EUR ab. Mit einem Wert von 72,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.391 Continental-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,24 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 8,13 Prozent niedriger. Am 01.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,31 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 64,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,40 EUR.

Am 10.05.2023 hat Continental die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.283,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.278,30 EUR in den Büchern gestanden.

Continental wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Am 07.08.2024 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,52 EUR fest.

