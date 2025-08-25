DAX24.188 -0,4%ESt505.406 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1644 +0,2%Öl67,76 -1,4%Gold3.371 +0,1%
Aktienentwicklung

Continental Aktie News: Continental zieht am Mittag an

26.08.25 12:05 Uhr
Continental Aktie News: Continental zieht am Mittag an

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 76,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
75,36 EUR 0,10 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 76,88 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 77,02 EUR aus. Bei 76,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.305 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 78,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.05.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,02 EUR am 12.09.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 33,64 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,44 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 81,13 EUR angegeben.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,53 EUR gegenüber 1,52 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 4,86 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,08 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

