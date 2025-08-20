Continental Aktie News: Continental am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 76,18 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 76,18 EUR. Bei 76,00 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,18 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.253 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,68 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 3,28 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,02 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 33,03 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,44 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,50 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,13 EUR je Continental-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 8,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren bedeutet

Bernstein Research gibt Continental-Aktie Market-Perform

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren eingefahren