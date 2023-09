Continental Aktie News: Continental am Dienstagmittag mit Aufschlag

Kurs der Continental

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 66,20 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 66,20 EUR nach oben. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 67,20 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,80 EUR. Bisher wurden heute 463.586 Continental-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 79,24 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,31 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 49,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 71,00 EUR angegeben.

Am 09.08.2023 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,40 Prozent auf 10.425,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.444,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Continental dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 7,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab

Montagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter

XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer