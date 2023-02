Continental Aktie News: Continental macht am Nachmittag Boden gut

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:07 Uhr in Grün und gewann 3,5 Prozent auf 68,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 68,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,48 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 209.152 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2022 auf bis zu 80,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 44,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 54,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,45 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.395,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Continental am 08.03.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 07.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,62 EUR je Continental-Aktie.

