Continental Aktie News: Continental reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 74,48 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 74,48 EUR. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 74,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 73,46 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 72.004 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,24 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 6,39 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 21,86 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2022 1,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,95 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 83,50 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 08.11.2023. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,05 EUR je Aktie gewesen. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,40 EUR im Jahr 2023 aus.

