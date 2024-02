Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 73,06 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 73,06 EUR. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 72,88 EUR. Bei 73,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 5.390 Continental-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,46 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,20 EUR. Abschläge von 20,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,95 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 83,50 EUR an.

Am 08.11.2023 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10.240,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10.395,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Continental am 07.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Continental.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 7,40 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Redaktion finanzen.net

