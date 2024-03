Continental Aktie News: Continental am Mittwochmittag gefragt

So entwickelt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 66,76 EUR zu.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 66,76 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,22 EUR. Mit einem Wert von 66,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.993 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,44 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,20 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 14,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,57 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 82,50 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.240,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.270,60 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Continental wird am 08.05.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 8,66 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

