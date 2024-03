Continental Aktie News: Continental steigt am Mittwochnachmittag

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 67,20 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 67,20 EUR nach oben. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 89.084 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 58,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 15,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,57 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 82,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 08.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,30 Prozent auf 10.240,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10.270,60 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Continental dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,66 EUR je Continental-Aktie.

