Continental Aktie News: Continental am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Continental gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 62,34 EUR.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 62,34 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 62,52 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 61,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 92.617 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 25,76 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,64 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,39 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 81,43 EUR an.

Am 08.05.2024 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,79 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 8,06 EUR je Aktie aus.

