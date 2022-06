Continental Aktie News: Continental tendiert am Vormittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 27.06.2022 09:22:00 Uhr 3,4 Prozent. Bei 68,88 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 68,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 21.746 Stück.

Am 26.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 40,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,78 EUR am 07.03.2022. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 21,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,46 EUR je Continental-Aktie an.

Am 11.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,89 Prozent auf 9.244,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.258,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 03.08.2023 dürfte Continental die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,74 EUR fest.

