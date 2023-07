Continental Aktie News: Continental am Donnerstagnachmittag in Grün

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Continental. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 73,44 EUR.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 73,44 EUR. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 73,66 EUR. Bei 72,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76.035 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 79,24 EUR. 7,90 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2022 (44,31 EUR). Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 65,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,40 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,23 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.283,20 EUR – ein Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 9.278,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2023 terminiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 07.08.2024.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2023 auf 7,52 EUR je Aktie.

