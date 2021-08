Continental-Aktie aktuell: Continental gesucht

Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 114,82 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.803 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 114,86 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 48.101 Continental-Aktien.

Am 07.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 132,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,34 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2020 erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 133,38 EUR. Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2022 11,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

