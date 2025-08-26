DAX24.149 ±-0,0%ESt505.388 +0,1%Top 10 Crypto15,87 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,05 -0,3%Gold3.380 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 PUMA 696960 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot-- Asiens Börsen uneinheitlich -- Aroundtown im 1. Halbjahr mit Gewinn -- Netflix, SFC Energy, HHLA im Fokus
Top News
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und die Chance auf ein Aktienpaket von finanzen.net zero sichern! Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und die Chance auf ein Aktienpaket von finanzen.net zero sichern!
Warum sich die Ölpreise am Mittwoch kaum verändern Warum sich die Ölpreise am Mittwoch kaum verändern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienentwicklung

Continental Aktie News: Continental am Mittwochvormittag mit Kursplus

27.08.25 09:25 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Mittwochvormittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Continental. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 77,38 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
77,34 EUR 0,26 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 77,38 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 77,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 77,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.329 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,68 EUR an. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 1,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 51,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,44 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 81,13 EUR.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 EUR gegenüber 1,52 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,00 Mrd. EUR gelegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren bedeutet

Bernstein Research gibt Continental-Aktie Market-Perform

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Continental BuyUBS AG
05.08.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Continental BuyUBS AG
17.07.2025Continental KaufenDZ BANK
03.07.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Continental HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
27.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
13.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
11.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
21.10.2024Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen