Continental Aktie News: Continental am Mittwochvormittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Continental. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 77,38 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 77,38 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 77,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 77,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.329 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,68 EUR an. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 1,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 51,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,44 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 81,13 EUR.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 EUR gegenüber 1,52 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,00 Mrd. EUR gelegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren bedeutet

Bernstein Research gibt Continental-Aktie Market-Perform

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren eingefahren