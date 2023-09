Continental Aktie News: Continental zieht am Mittwochmittag an

Blick auf Continental-Kurs

Die Aktie von Continental zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 66,04 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 11:48 Uhr 1,9 Prozent. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 66,70 EUR zu. Bei 65,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 328.946 Continental-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,99 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,31 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,00 EUR für die Continental-Aktie aus.

Continental veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,26 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 10.425,90 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.444,10 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Continental.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,47 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

