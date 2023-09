Continental Aktie News: Continental tendiert am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 66,04 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 66,04 EUR zu. Bei 66,70 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 468.140 Continental-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 79,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 19,99 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,31 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,00 EUR.

Continental ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.425,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.444,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Continental am 08.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2023 auf 7,47 EUR je Aktie.



