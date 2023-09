Fokus auf Aktienkurs

Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

27.09.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Continental zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 65,68 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 65,68 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 65,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 116.290 Continental-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 17,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2022 bei 44,31 EUR. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 32,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,00 EUR für die Continental-Aktie aus. Continental ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,26 EUR je Aktie gewesen. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.425,90 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.444,10 EUR erwirtschaftet worden waren. Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024. Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2023 7,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Continental-Aktie Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags schwächer Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab

