Continental Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Continental

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 70,28 EUR abwärts.

Das Papier von Continental befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 70,28 EUR ab. Bei 70,16 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 70,24 EUR. Zuletzt wechselten 5.795 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.12.2022 Kursverluste bis auf 54,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 75,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.11.2023. Das EPS lag bei 1,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von -1,05 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,50 Prozent auf 10.240,10 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Continental wird am 07.03.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 7,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

