Continental Aktie News: Continental verteidigt am Dienstagmittag Tendenz

Die Continental-Aktie zeigte sich um 12:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 68,26 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 68,36 EUR. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,22 EUR ab. Bei 68,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 35.784 Stück.

Am 28.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,79 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 12,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 44,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 54,05 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,45 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 10.11.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,05 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,55 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.395,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 29,95 Prozent gesteigert.

Continental wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 08.03.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 07.03.2024.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,62 EUR je Aktie.

