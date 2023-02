Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:06 Uhr 0,2 Prozent auf 68,42 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 68,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 77.894 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,79 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.02.2022 erreicht. Gewinne von 12,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,31 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 54,41 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,45 EUR je Continental-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 10.11.2022 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Continental ein Ergebnis je Aktie von 1,55 EUR vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,95 Prozent auf 10.395,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.03.2023 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 07.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 5,62 EUR je Aktie aus.

