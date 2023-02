Continental Aktie News: Continental verbilligt sich am Dienstagvormittag

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 67,50 EUR. Bei 67,42 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.718 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.02.2022 bei 77,79 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 13,23 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 44,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 52,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,45 EUR an.

Am 10.11.2022 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,55 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,95 Prozent auf 10.395,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Continental-Bilanz für Q4 2022 wird am 08.03.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 07.03.2024 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,62 EUR je Continental-Aktie belaufen.

