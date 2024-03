Continental Aktie News: Continental legt am Donnerstagvormittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 67,76 EUR zu.

Die Continental-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 67,76 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,80 EUR an. Bei 67,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.606 Continental-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,57 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 82,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 08.11.2023. In Sachen EPS wurden 1,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,41 EUR je Aktie eingenommen. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.270,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Continental dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,66 EUR je Aktie belaufen.

