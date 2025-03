Continental Aktie News: Continental büßt am Freitagmittag ein

Aktie im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 67,94 EUR.

Die Continental-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 67,94 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 67,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,52 EUR. Zuletzt wechselten 60.591 Continental-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 6,88 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 51,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 33,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,63 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 77,11 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 04.03.2025. Es stand ein EPS von 2,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,33 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,38 Prozent auf 10,10 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Continental am 06.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 8,09 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht schlussendlich Abschläge

Optimismus in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht mittags Abschläge