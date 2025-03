Continental Aktie News: Continental am Freitagnachmittag mit Verlusten

So bewegt sich Continental

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 66,94 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 66,94 EUR. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 66,94 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 129.757 Continental-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 72,96 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 8,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 31,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,63 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 77,11 EUR aus.

Am 04.03.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,33 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,10 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 8,09 EUR je Aktie aus.

