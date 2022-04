Continental Aktie News: Continental am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 16:22 Uhr 2,2 Prozent. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 66,28 EUR. Bei 64,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 472.813 Continental-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.06.2021 auf bis zu 118,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 45,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 56,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 14,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,31 EUR.

Am 09.03.2022 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,92 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 48,61 Prozent auf 5.599,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.895,00 EUR gelegen.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Continental wird am 11.05.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2023-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 09.05.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 9,90 EUR je Aktie aus.

