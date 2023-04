Continental Aktie News: Continental am Freitagmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Continental 63,12 EUR

Das Papier von Continental befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 62,46 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 61,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 154.704 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,31 EUR. Abschläge von 40,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 71,60 EUR.

Am 08.03.2023 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,41 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 83,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.270,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.599,30 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 09.05.2024.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2023 auf 7,32 EUR je Aktie.

