Continental Aktie News: Continental verliert am Freitagvormittag

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 62,66 EUR abwärts. Die Continental-Aktie sank bis auf 62,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,70 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.558 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 20,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2022 (44,31 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 71,60 EUR.

Continental ließ sich am 08.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10.270,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.599,30 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 09.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Continental.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,32 EUR je Aktie belaufen.

