Continental Aktie News: Continental am Dienstagmittag fester

Continental im Blick

Die Aktie von Continental zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 62,32 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 62,32 EUR zu. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 62,48 EUR aus. Mit einem Wert von 62,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.480 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,80 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,20 EUR am 27.10.2023. Mit einem Kursverlust von 6,61 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 81,43 EUR je Continental-Aktie an.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,31 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,79 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Continental am 07.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,06 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

