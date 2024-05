Continental Aktie News: Continental am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 62,44 EUR nach oben.

Das Papier von Continental konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 62,44 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 62,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.931 Continental-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 81,43 EUR.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,27 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,91 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Continental-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,06 EUR je Continental-Aktie belaufen.



