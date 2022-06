Continental Aktie News: Continental gewinnt am Nachmittag

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 28.06.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 70,14 EUR. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 71,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 219.809 Stück.

Am 30.06.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,48 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,73 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 56,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,53 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,46 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 11.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 2,00 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9.244,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.258,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 09.08.2022 erwartet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 03.08.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,74 EUR je Continental-Aktie.

