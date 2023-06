Continental Aktie News: Continental legt am Mittwochvormittag zu

Continental im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Continental. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 68,50 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 68,50 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,54 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.880 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 15,68 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,31 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 35,31 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 71,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Continental am 10.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 10.283,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.278,30 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,43 EUR fest.

