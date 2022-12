Continental Aktie News: Continental am Mittag nahe Vortagesniveau

Kaum Bewegung ließ sich um 12:22 Uhr bei der Continental-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 56,66 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 56,78 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 55,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,78 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 47.746 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 99,80 EUR erreichte der Titel am 06.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 43,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 27,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 71,92 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,55 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 10.395,60 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Continental wird am 09.03.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2022 6,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Nach Continental-Hack: VW-IT-Chefin hält geschäftskritische Daten für sicher

Continental-Aktie mit positivem Vorzeichen: Neuer Vorstand für Integrität und Recht berufen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Continental