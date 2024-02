Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Continental. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 74,34 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 74,34 EUR ab. Bei 73,64 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78.441 Continental-Aktien.

Bei 79,24 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,59 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,96 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,50 EUR.

Continental veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.240,10 EUR – das entspricht einem Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Continental wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,40 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

