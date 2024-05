Continental Aktie News: Continental wird am Vormittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 61,74 EUR.

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 61,74 EUR ab. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 61,74 EUR. Bei 62,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 4.476 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 26,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 6,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 81,43 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 08.05.2024 hat Continental die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,27 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,91 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 9,79 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,31 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Continental.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,06 EUR je Aktie belaufen.

