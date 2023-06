Continental Aktie News: Continental am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Continental im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Continental. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Continental-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 68,62 EUR. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 69,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 68,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 81.900 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 13,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,31 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,20 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 10.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 10.283,20 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.278,30 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Continental am 09.08.2023 präsentieren. Continental dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 7,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

