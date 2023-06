Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Donnerstagvormittag ins Plus

So bewegt sich Continental

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Continental. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 68,56 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 68,56 EUR nach oben. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 68,80 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.747 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,58 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 44,31 EUR fiel das Papier am 01.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 71,20 EUR.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,23 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.283,20 EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.278,30 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Continental wird am 09.08.2023 gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 07.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,43 EUR je Continental-Aktie.

