Continental Aktie News: Continental tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 29.07.2022 16:22:00 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 69,66 EUR. Die Continental-Aktie legte bis auf 69,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,74 EUR. Bisher wurden heute 283.258 Continental-Aktien gehandelt.

Bei 111,96 EUR markierte der Titel am 16.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 22,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,00 EUR je Continental-Aktie an.

Am 11.05.2022 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 2,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9.244,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.258,90 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 09.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Continental rechnen Experten am 03.08.2023.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

