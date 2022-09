Continental Aktie News: Continental am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Die Continental-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 47,17 EUR. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,13 EUR nach. Bei 47,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.149 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 111,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.11.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 57,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,81 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 2,97 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Continental am 09.08.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,43 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 9.444,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.907,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,68 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 09.11.2023 dürfte Continental die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,68 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie freundlich: Verkauf bestimmter Schläuche in Korbach gestoppt

Continental-Aktie in Rot: Autohersteller wohl mit verunreinigten Schläuchen belieferte

BMW, Mercedes-Benz & Co.: Gassorgen belasten Auto-Aktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com