Continental Aktie News: Continental gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Continental gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 67,88 EUR nach oben.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 67,88 EUR. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 68,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 161.882 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 16,74 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2022 bei 44,31 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 53,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,00 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,04 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,26 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.425,90 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Continental einen Umsatz von 9.444,10 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Continental wird am 08.11.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Continental rechnen Experten am 07.11.2024.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2023 auf 7,47 EUR je Aktie.

