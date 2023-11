Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittwochmittag fester

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 71,06 EUR zu.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 71,06 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,64 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 85.059 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,51 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 54,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 30,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 76,89 EUR an.

Continental veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren -1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,50 Prozent zurück. Hier wurden 10.240,10 EUR gegenüber 10.395,60 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2023 7,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

