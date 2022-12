Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit KursVerlusten

Um 09:22 Uhr ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 56,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 55,70 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,70 EUR. Bisher wurden heute 6.062 Continental-Aktien gehandelt.

Am 06.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 44,31 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 26,61 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 71,92 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Continental am 10.11.2022 vor. Das EPS lag bei -1,05 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,55 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.395,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Continental wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2022 6,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

