Continental Aktie News: Continental steigt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Continental. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 76,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 76,90 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 76,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,80 EUR. Bisher wurden heute 24.668 Continental-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 79,24 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 2,95 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 55,64 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 38,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 77,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 08.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,05 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 10.240,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.395,60 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Continental am 07.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2023 auf 7,48 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben

Schwacher Handel: LUS-DAX liegt am Donnerstagmittag im Minus