Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Freitagnachmittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 76,92 EUR.

Das Papier von Continental konnte um 14:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 76,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 77,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 101.645 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 2,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 55,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 27,67 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 77,56 EUR für die Continental-Aktie.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von -1,05 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,50 Prozent auf 10.240,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.395,60 EUR gelegen.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Continental rechnen Experten am 06.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 7,48 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

